Хендерсон: «Вильярреал» выбил сильные клубы, нам будет нелегко

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Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился ожиданиями от полуфинала Лиги чемпионов УЕФА с «Вильярреалом».

«Вильярреал» выбил сильные клубы из Лиги чемпионов. Это очень хорошая команда, и нам будет нелегко с ней. Мы должны быть готовы выложиться на все сто, надеюсь, нам удастся пройти в финал», — сказал Хендерсон после матча.

Ответная встреча «Ливерпуля» с «Бенфикой» в 1/4 финала Лиги чемпионов завершилась со счётом 3:3. В первом матче подопечные Юргена Клопы победили со счётом 3:1.

Ранее «Вильярреал» сыграл вничью с «Баварией» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

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