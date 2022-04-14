Хендерсон: «Вильярреал» выбил сильные клубы, нам будет нелегко

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился ожиданиями от полуфинала Лиги чемпионов УЕФА с «Вильярреалом».

«Вильярреал» выбил сильные клубы из Лиги чемпионов. Это очень хорошая команда, и нам будет нелегко с ней. Мы должны быть готовы выложиться на все сто, надеюсь, нам удастся пройти в финал», — сказал Хендерсон после матча.

Ответная встреча «Ливерпуля» с «Бенфикой» в 1/4 финала Лиги чемпионов завершилась со счётом 3:3. В первом матче подопечные Юргена Клопы победили со счётом 3:1.

Ранее «Вильярреал» сыграл вничью с «Баварией» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.