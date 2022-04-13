Нагельсман: не стоит винить игроков «Баварии», у них переговоры по контрактам
- AP
- © Matthias Schrader
«Не хочу сваливать вину на кого-то и говорить, что они виноваты. Я извлеку из этого урок: и в вопросе тактики, и футбольных аспектов. Не стоит винить игроков, у них сейчас идут переговоры по контрактам», — цитирует Нагельсмана Football Daily.
По сумме двух встреч «Вильярреал» обыграл «Баварию» со счётом 2:1. Таким образом, испанский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые с 2006 года.
Ранее Томас Мюллер заявил, что без учёта первого матча «Бавария» должна была уверенно пройти дальше.