Нагельсман: не стоит винить игроков «Баварии», у них переговоры по контрактам

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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал вылет команды в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА по итогам противостояния с «Вильярреалом» (0:1, 1:1).
Нагельсман: не стоит винить игроков «Баварии», у них переговоры по контрактам
  • AP
  • © Matthias Schrader

«Не хочу сваливать вину на кого-то и говорить, что они виноваты. Я извлеку из этого урок: и в вопросе тактики, и футбольных аспектов. Не стоит винить игроков, у них сейчас идут переговоры по контрактам», — цитирует Нагельсмана Football Daily. 

По сумме двух встреч «Вильярреал» обыграл «Баварию» со счётом 2:1. Таким образом, испанский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые с 2006 года.

Ранее Томас Мюллер заявил, что без учёта первого матча «Бавария» должна была уверенно пройти дальше.

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