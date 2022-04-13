Триллер в Мадриде и драма в Мюнхене: «Реал» пропустил трижды и спасся, а «Вильярреал» выбил «Баварию» голом в концовке

«Реал» на своём поле потерпел поражение от «Челси» со счётом 2:3, но по сумме двух матчей вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Подопечные Карло Анчелотти пропустили три гола подряд, но смогли перевести игру в овертайм, где судьбу противостояния решил Карим Бензема. В свою очередь, «Вильярреал» в гостях сыграл вничью с «Баварией» и впервые за 16 лет преодолел барьер четвертьфинала. В начале второго тайма испанцы оказались в роли догоняющих, но на 88-й минуте сравняли счёт первым же ударом в створ.

Невероятное спасение «Реала»

Потерпев крупное поражение на своём поле, «Челси» оказался в тяжелейшей ситуации. Чтобы пройти в полуфинал, действующему победителю Лиги чемпионов было необходимо в гостях обыгрывать «Реал» с разницей в три гола. И эту миссию многие считали практически невыполнимой, включая наставника лондонцев Томаса Тухеля. В нынешнем сезоне мадридцы всего дважды уступили на своём поле, причём лишь один раз с крупным счётом. Произошло это в провальном эль класико, по ходу которого «Барселона» отправила в ворота Тибо Куртуа четыре безответных мяча.

Положение «Челси» усугублялось кадровыми потерями. Ромелу Лукаку получил травму ахилла и не полетел в столицу Испании, а выход на поле перенёсшего коронавирус Сесара Аспиликуэты оставался под вопросом. В итоге капитан всё же попал в заявку, но в стартовом составе не появился. Тухель решил поберечь испанца, а в его отсутствие был вынужден отойти от излюбленной схемы с тремя центральными защитниками, сделав ставку на связку Тьяго Силва — Антонио Рюдигер.

Однако не только немецкий специалист не мог рассчитывать на всех ключевых исполнителей. Так, ответный матч пропускал центральный защитник хозяев Эдер Милитао. Правда, не из-за травмы, а из-за перебора жёлтых карточек. Таким образом, у Карло Анчелотти не оставалось иного выбора, кроме как выпустить в старте опытного, но не самого надёжного Начо Фернандеса. Да ещё и не так часто действующего в паре с Давидом Алабой.

В итоге именно несыгранность центральных защитников и помогла «Челси» сократить отставание по сумме двух встреч. Австриец авантюрно выдвинулся вперёд, а испанец завис на месте, позволив Мэйсону Маунту проскользнуть через оборонительные порядки «Реала». Молодой англичанин вошёл в штрафную и неотразимо пробил в дальний угол, застав врасплох Тибо Куртуа.

Первую треть тайма «Реал» будто проспал. Хозяева владели мячом чуть больше, но пассивно, практически не пытаясь обострять игру и совершать набеги на ворота Эдуара Менди. Можно было предположить, что пропущенный гол заставит их действовать чуть активнее, но этого не произошло. За первую половину подопечные Анчелотти нанесли всего три удара и наработали на 0,14 xG. Да, «Челси» также не мог похвастаться обилием моментов, но смотрелся несколько ярче.

Правда, второй гол гостей стал возможен не только благодаря их напору, но и небольшой осечке главного арбитра. Шимон Марциняк ошибочно назначил угловой у ворот хозяев, сделав вывод, что мяч ушёл за пределы поля от ноги футболиста мадридцев. Хотя на повторе чётко видно: последним его коснулся именно Рис Джеймс. Всё тот же Маунт исполнил подачу в центр штрафной, а Рюдигер нанёс точный удар головой.

«Реал» старался завестись, но получалось с трудом. Да, пару шансов имел Карим Бензема, но сначала промахнулся, а затем проверил на прочность перекладину. «Челси» же поймал кураж и бросился добивать соперника. Лондонцы могли выйти вперёд в счёте по сумме двух матчей уже на 63-й минуте, но тот же Марциняк отменил гол Маркоса Алонсо. Причём в этот раз его мотивы тоже были до конца не ясны. За мгновения до удара мяч попал в руку испанцу, да ещё срикошетил в неё от бедра. Возможно, так поляк решил вернуть должок за прошлый эпизод.

И всё же подопечные Тухеля забили в третий раз, заставив фанатов мадридцев вспомнить о злосчастном противостоянии с «Барсой». Гол Тимо Вернера за четверть часа до окончания основного времени казался приговором, но в решающий момент очередное чудо сотворил Лука Модрич. Хорватский полузащитник вырезал невероятный по точности пас тривелой (внешней стороной стопы), а Родриго забил спустя две минуты после выхода на замену.

Англичане имели отличные шансы решить все вопросы за 90 минут и не доводить дело до овертайма. Несколько раз из выгоднейших положений промахнулся Кристиан Пулишич, опасно бил всё тот же сверхактивный Маунт, но вырвать победу не удалось. Судя по всему, это подкосило гостей, а окончательно их добил Бензема. На 96-й минуте француз откликнулся на передачу Винисиуса и расстрелял Менди, забив 12-й мяч в нынешнем розыгрыше турнира. В итоге «Реал» уступил 2:3 и нанёс почти в три раза меньше ударов (10:28), но всё же пробился в полуфинал Лиги чемпионов.

Фантастическая стойкость «Вильярреала»

В преддверии ответного матча складывалось впечатление, что практически никто не сомневается в итоговом успехе «Баварии». Вратарь команды Мануэль Нойер заявлял, что с мюнхенцами нельзя шутить после поражений с минимальным счётом, явно намекая на разгром в ответной встрече. Уверенность в их триумфе выражал и легенда клуба — Карл-Хайнц Румменигге. Да и букмекеры ожидаемо вставали на сторону немецкого гранда. В последний раз он проигрывал в плей-офф еврокубков команде не класса «топ» в далёком 2008 году. Тогда в полуфинале Кубка УЕФА его сенсационно прошёл «Зенит», впоследствии завоевавший трофей.

Но уже по первому тайму стало понятно, что «Баварию» не ждёт лёгкая прогулка. «Вильярреал» забаррикадировался на своей половине поля и не позволил сопернику создать ни одного 100%-ного момента. В собственной штрафной регулярно находились пять футболистов гостей, а временами им активно помогали Этьен Капу с Дани Парехо и Джовани Ло Чельсо, что делало практически невозможным проникновение в неё. Хозяевам оставалось рассчитывать на дальние удары, но они опасности не несли. Более того, самый острый эпизод возник именно у ворот Нойера. Жерар Морено откликнулся на пас партнёра, но попал в сетку с внешней стороны.

«Баварию» прорвало на 52-й минуте. В результате контрпрессинга подопечные Юлиана Нагельсмана не только совершили отбор на чужой половине, но и застали врасплох и оборону, и голкипера «Вильярреала». Херонимо Рульи дёрнулся вперёд, оказался в полупозиции и был наказан. Роберт Левандовски бильярдным ударом вывел свою команду вперёд и с 13 голами вышел в лидеры гонки бомбардиров.

Однако на этом успехи немцев закончились. Оставшееся время они провели у штрафной испанцев, но так и не смогли забить снова. Ближе всех к этому был Томас Мюллер, но подвела реализация. В итоге к 88-й минуте «Бавария» вела по ударам 23:3, а «Вильярреал» так ни разу и не потревожил Нойера. И кто бы мог подумать, что шесть дней спустя он сможет повторить свой трюк и отличиться первым же попаданием в створ. Молниеносная контратака завершилась выстрелом Саму Чуквезе из пределов штрафной, а голкипер оказался бессилен.

«Вильярреал» сенсационно оставил за бортом «Баварию» и второй раз в истории вышел в полуфинал Лиги чемпионов. В последний раз это удавалось ему в 2006 году, когда «жёлтая субмарина» по очереди прошла «Рейнджерс» и «Интер» в плей-офф. Тогда остановить её смог лишь «Арсенал».