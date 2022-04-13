«Вильярреал» прошёл в полуфинал Лиги чемпионов впервые за 16 лет

В двухматчевом противостоянии 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Вильярреал» обыграл мюнхенскую «Баварию» и вышел в полуфинал турнира.

По сумме двух встреч «Вильярреал» обыграл «Баварию» со счётом 2:1. Таким образом, испанский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые с 2006 года.

Ответная встреча в Мюнхене на «Альянц Арене» завершилась со счётом 1:1. Роберт Левандовски открыл счёт на 52-й минуте встречи. На 88-й минуте Самуэль Чуквуезе сравнял счёт в матче и вывел свою команду в 1/2 финала ЛЧ.

Ранее сообщалось, что «Вильярреал» за два матча с «Баварией» нанёс два удара в створ и забил два мяча.