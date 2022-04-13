«Вильярреал» прошёл в полуфинал Лиги чемпионов впервые за 16 лет

Короткая ссылка
В двухматчевом противостоянии 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Вильярреал» обыграл мюнхенскую «Баварию» и вышел в полуфинал турнира.

По сумме двух встреч «Вильярреал» обыграл «Баварию» со счётом 2:1. Таким образом, испанский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые с 2006 года.

Ответная встреча в Мюнхене на «Альянц Арене» завершилась со счётом 1:1. Роберт Левандовски открыл счёт на 52-й минуте встречи. На 88-й минуте Самуэль Чуквуезе сравнял счёт в матче и вывел свою команду в 1/2 финала ЛЧ.

Ранее сообщалось, что «Вильярреал» за два матча с «Баварией» нанёс два удара в створ и забил два мяча.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить