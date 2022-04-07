Второй хет-трик Бензема и новая сенсация от Эмери: как «Реал» выиграл у «Челси», а «Бавария» уступила «Вильярреалу» в ЛЧ

«Реал» на выезде обыграл «Челси» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов — 3:1. Все три мяча в составе мадридцев забил Карим Бензема. Француз оформил хет-трик во второй встрече турнира подряд и повторил достижение Криштиану Роналду. Другая испанская команда, «Вильярреал», дома сенсационно оказалась сильнее «Баварии». Единственный гол на свой счёт записал Арно Груневелд, отличившийся уже на восьмой минуте.

Провал действующего обладателя трофея

Вслед за матчем «Манчестер Сити» — «Атлетико» болельщиков в главном еврокубке ждало другое англо-испанское противостояние: «Челси» — «Реал». Для мадридцев оно было важным вдвойне, ведь в прошлом сезоне они в полуфинале Лиги чемпионов уступили как раз лондонцам (1:1, 0:2), которые в итоге завоевали трофей.

Спустя менее чем год сливочным представилась великолепная возможность взять реванш. Более того, они могли сделать это под руководством Карло Анчелотти. В своё время итальянец почти два года проработал с «Челси» и был со скандалом уволен в мае 2011-го, незадолго до окончания сезона. Разумеется, тренер жаждал поквитаться с бывшим коллективом на самом высоком уровне и щёлкнуть его руководство по носу. При этом до последнего момента не было понятно, сумеет ли он присутствовать на скамейке из-за коронавируса, но в итоге специалист успел восстановиться.

Обе команды подошли к встрече без существенных кадровых потерь. Хозяевам не могли помочь только Бен Чилуэлл и Каллум Хадсон-Одои, а гостям — Лука Йович, Иско и Эден Азар.

«Челси» на правах хозяев со стартовым свистком попытался задавить соперника высоким прессингом и завладеть инициативой. Однако получалось у лондонцев немногое. Они оказались не в состоянии преодолеть насыщенную центральную зону с Каземиро, Лукой Модричем и Тони Кроосом. Поэтому вектор атак часто смещался на правый фланг, где активен был Рис Джеймс.

Но куда интереснее смотрелись контрвыпады «Реала». Мадридцы, совершая отбор, в пару вертикальных передач быстро доставляли мяч до Винисиуса или Карима Бензема. Бразилец мог открыть счёт уже в дебюте, но мяч после его удара приняла на себя перекладина.

Неприятный звонок подопечные Томаса Тухеля не услышали и поплатились за это. В середине первого тайма француз оформил дубль за четыре минуты. Сначала гости легко вскрыли правый фланг обороны оппонента, и форвард после отличной подачи Винисиуса головой пробил под перекладину. Второй гол пришёл с противоположного края. На этот раз Лука Модрич выполнил кросс в штрафную, а Бензема снова отметился аккуратным выстрелом без шансов для Эдуарда Менди.

Казалось, «Челси» находится в безвыходном положении. Долгое время у английского коллектива ничего не получалось впереди, но незадолго до перерыва давление всё же принесло свои плоды. После отличной подачи Жоржиньо из глубины Кай Хаверц опередил защитника и также головой отправил мяч в дальний угол. Тибо Куртуа коснулся его, но спасти партнёров не сумел. Действующие обладатели трофея на ровном месте возродили интригу.

В перерыве Тухель попытался изменить ход игры двойной заменой. Он бросил в бой Матео Ковачича и Хакима Зиеша, а убрал Н’Голо Канте и Андреаса Кристенсена. Таким образом, хозяева отошли от расстановки с тремя центральными защитниками.

Сложно сказать, как данный ход мог бы помочь «Челси», если бы не грубейшая ошибка Менди в самом начале второго тайма. Подхватив мяч за пределами штрафной после выноса соперника, сенегалец выполнил слишком слабую передачу низом на Антонио Рюдигера. Вдобавок немец явно не ждал такого со стороны партнёра. Зато начеку оказался Бензема, который перехватил пас и поразил пустые ворота.

Француз оформил хет-трик во втором матче ЛЧ подряд (чуть менее месяца назад он трижды огорчил ПСЖ и вывел свою команду в следующий раунд). Он стал только четвёртым футболистом в истории ЛЧ, которому это удалось, и вторым после Криштиану Роналду, кто оформил хет-трик в двух подряд встречах плей-офф главного еврокубка.

Теперь Карим с 11 голами делит второе место в гонке бомбардиров турнира с Себастьеном Аллером и уступает только Роберту Левандовски (12).

После эпизода с третьим пропущенным голом из игроков лондонского клуба будто выпустили воздух. Они продолжали идти вперёд, но делали это скорее по инерции. Да и гости грамотно разбивали матч на эпизоды. Не помог и выход на поле Ромелу Лукаку. Запомнился лишь выстрел Сесара Аспиликуэты из-за пределов штрафной и великолепный сейв Тибо Куртуа, вытащившего мяч из дальней девятки.

Теперь «Челси» предстоит сотворить чудо на «Сантьяго Бернабеу», чтобы пробиться в полуфинал. Для «Реала» же единственной ложкой дёгтя стала травма Эдера Милитао, который к тому же заработал дисквалификацию за перебор карточек и точно пропустит ответную встречу.

Невзрачное выступление немецкого гранда

В другом матче игрового дня фаворит был очевиден. По прогнозу болельщиков и экспертов, «Бавария» обязана была обыгрывать «Вильярреал». Например, в одной из букмекерских контор на победу испанского коллектива можно было поставить с коэффициентом 5,2. А от Роберта Левандовски, лидирующего в гонке бомбардиров турнира, ждали очередной порции голов.

Однако действующие победители Лиги Европы относились к маститому сопернику без страха. На предыдущей стадии они выбили из борьбы «Ювентус», а теперь были готовы совершить новое чудо и повторить достижение 16-летней давности — выйти в полуфинал ЛЧ. Так, Унаи Эмери отмечал, что его подопечные хотя и уважают мюнхенцев, но в домашних стенах сделают всё, чтобы сохранить интригу перед поездкой в Германию.

Слова тренера не разошлись с делом, и его подопечные сотворили одну из главных сенсаций турнира, одержав победу — 1:0. Да и гости провели не лучший матч. Они ожидаемо чаще владели мячом (60 на 40%) и нанесли почти в два раза больше ударов, чем хозяева (21 против 11). Но при этом в створ пришлись только четыре из них.

Ход противостояния во многом определил неожиданный быстрый гол «Вильярреала». Едва ли не в первой своей атаке команда открыла счёт. Она спокойно вскрыла левый фланг обороны оппонента, и Джовани Ло Чельсо, открывшись на грани офсайда, от лицевой выполнил прострел в штрафную. Если у Дани Парехо удар не получился, то Арно Груневелд грамотно подставил ногу.

Поведя, испанский коллектив ожидаемо закрылся в обороне. Подопечные Эмери действовали максимально плотно, не допуская зазоров между линий и не оставляя свободного пространства мюнхенцам. Те вынуждены были упрощать игру и выполнять большое количество навесов с флангов. Однако это не работало. Высокие центральные защитники хозяев выигрывали борьбу на втором этаже, а Левандовски оказался совершенно незаметен.

В конце первого тайма положение фаворита едва не ухудшилось. Франсис Коклен, пытаясь с левого фланга забросить мяч в штрафную, умудрился по замысловатой траектории отправить его в дальнюю девятку. Изумлённый Мануэль Нойер лишь проводил мяч глазами. Однако судьи, изучив повтор эпизода, отменили курьёзный гол из-за небольшого офсайда.

После перерыва ход игры поменялся несильно. «Бавария» пыталась оказывать давление, но нечасто доводила дело до по-настоящему опасных моментов. Зато в контратаках их создавал соперник. Например, два великолепных шанса упустил Жерар Морено. Сначала он из-за пределов штрафной пробил в штангу, а затем не попал по пустому створу, когда пытался воспользоваться грубой ошибкой Нойера.

Мюнхенцам не помогли и замены. Ни Леон Горецка, ни Лерой Зане, призванные разнообразить действия в атаке, в этом не преуспели. А даже если мяч доходил до чужих ворот, надёжно на последнем рубеже действовал Херонимо Рульи. Не вышло у чемпионов Германии даже устроить финальный штурм. В результате они потерпели первое выездное поражение в ЛЧ с сентября 2017-го. Тогда мюнхенцы в Париже пропустили три безответных мяча от ПСЖ.

Однако на «Альянц-Арене» «Вильярреалу» придётся намного сложнее. Достаточно вспомнить пример «Зальцбурга», который на стадии 1/8 финала дома едва не обыграл «Баварию» (1:1), а на выезде пропустил семь мячей (1:7).