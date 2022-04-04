«Ездил в больницу по ночам»: наставник сборной Нидерландов по футболу Луи ван Гал скрывал онкологическое заболевание

Главный тренер сборной Нидерландов по футболу Луи ван Гал признался, что болен раком простаты. У него агрессивная разновидность опухоли, и специалист прошёл уже 25 сеансов лучевой терапии. Никто из футболистов национальной команды до последнего не знал о серьёзном заболевании тренера — на лечение он уезжал тайком по ночам. Несмотря на болезнь, ван Гал не собирается оставлять работу и будет руководить сборной на предстоящем чемпионате мира в Катаре. Свою поддержку нидерландцу выразили «Манчестер Юнайтед» и «Барселона», которые он возглавлял в разное время.

Главный тренер сборной Нидерландов по футболу Луи ван Гал болен раком простаты. Об этом специалист рассказал в воскресенье в эфире телешоу на канале RTL 4. В программе обсуждали документальный фильм «Луи», посвящённый его жизни и карьере в футболе. Лента должна вскоре выйти на экраны.

Ван Гал достаточно долго скрывал свою болезнь от окружающих — и в первую очередь от игроков сборной. Он вновь возглавил национальную команду в августе 2021 года и в этот период уже проходил активное лечение.

«Каждый раз я по ночам или вечерам ездил в больницу. Игроки об этом не знали. Они до сих пор смотрят на мои румяные щёки и думают, что я здоров как бык. Конечно, это не так», — рассказал главный тренер.

Ван Гал приложил максимум усилий, чтобы уберечь футболистов от новости о своей болезни. По его словам, это могло негативно сказаться на рабочем процессе, а ведь перед командой стояла важная задача — пройти отбор на чемпионат мира. И с этой задачей игроки справились успешно: Нидерланды напрямую вышли в финальную стадию турнира по итогам группового отборочного этапа. Более того, под руководством ван Гала команда не потерпела в этом цикле ни одного поражения.

Родные и близкие тренера, естественно, были в курсе его болезни, но никто не проболтался, и специалист признался, что очень им за это благодарен. «Ты просишь о том же (не распространяться о болезни. — RT) своих друзей и родных. То, что окружающие меня люди держали рты на замке, многое о них говорит. Это разумно», — подчеркнул ван Гал.

Сохранить болезнь в тайне также помогали врачи больницы, где он проходил лечение. По словам известного тренера, для него там создали привилегированные условия.

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«Меня впускали через чёрный ход. Если приходилось ждать, то меня немедленно помещали в другую палату. Со мной отлично обращались», — рассказал Луи.

70-летний специалист настроен оптимистично, несмотря на то что у него агрессивная форма опухоли. Он не намерен оставлять свой пост в национальной сборной и продолжает готовить команду к чемпионату мира.

«По крайней мере в 90% случаев рак простаты не смертелен. Обычно ты умираешь от сопутствующих заболеваний. У меня была агрессивная форма. Я проходил лучевую терапию 25 раз. А ведь нужно ещё много заниматься тренерской работой и просто жить», — отметил тренер.

Он также подчеркнул, что относится к болезни философски, как к неотъемлемой части жизни.

«Я через многое прошёл, повидал столько болезней и смертей, что этот опыт, наверное, обогатил меня как личность», — сказал ван Гал.

Одним из первых на известие о болезни прославленного тренера откликнулся экс-футболист, а сейчас спортивный комментатор Гари Линекер.

«Наилучшие пожелания Луи ван Галу, который сегодня объявил по голландскому телевидению, что борется с раком простаты. Надеюсь, он полностью поправится», — написал бывший нападающий сборной Англии.

Вслед за ним слова поддержки опубликовали бывшие команды тренера — «Манчестер Юнайтед» и «Барселона». В МЮ ван Гал работал с 2014 по 2016 год, а каталонскую команду возглавлял дважды: в 1997—2000 и в 2002—2003 годах.

«Все в «Манчестер Юнайтед» полностью поддерживают нашего бывшего тренера Луи ван Гала в его борьбе с раком. Сил и мужества тебе, Луи», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Каталонцы также пожелали нидерландскому специалисту сил и скорейшего выздоровления. «Наши мысли и молитвы обращены сейчас к бывшему тренеру «Барсы» Луи ван Галу, у которого был диагностирован рак простаты. Будь сильным, Луи, и поскорее выздоравливай», — написали они.

Аналогичные пожелания от имени всего европейского футбольного сообщества направил тренеру УЕФА.

«Мы все с тобой, Луи», — сказали в организации.