«Ездил в больницу по ночам»: наставник сборной Нидерландов по футболу Луи ван Гал скрывал онкологическое заболевание
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- © Eric Verhoeven/Soccrates
Главный тренер сборной Нидерландов по футболу Луи ван Гал болен раком простаты. Об этом специалист рассказал в воскресенье в эфире телешоу на канале RTL 4. В программе обсуждали документальный фильм «Луи», посвящённый его жизни и карьере в футболе. Лента должна вскоре выйти на экраны.
Ван Гал достаточно долго скрывал свою болезнь от окружающих — и в первую очередь от игроков сборной. Он вновь возглавил национальную команду в августе 2021 года и в этот период уже проходил активное лечение.
«Каждый раз я по ночам или вечерам ездил в больницу. Игроки об этом не знали. Они до сих пор смотрят на мои румяные щёки и думают, что я здоров как бык. Конечно, это не так», — рассказал главный тренер.
Ван Гал приложил максимум усилий, чтобы уберечь футболистов от новости о своей болезни. По его словам, это могло негативно сказаться на рабочем процессе, а ведь перед командой стояла важная задача — пройти отбор на чемпионат мира. И с этой задачей игроки справились успешно: Нидерланды напрямую вышли в финальную стадию турнира по итогам группового отборочного этапа. Более того, под руководством ван Гала команда не потерпела в этом цикле ни одного поражения.
Родные и близкие тренера, естественно, были в курсе его болезни, но никто не проболтался, и специалист признался, что очень им за это благодарен. «Ты просишь о том же (не распространяться о болезни. — RT) своих друзей и родных. То, что окружающие меня люди держали рты на замке, многое о них говорит. Это разумно», — подчеркнул ван Гал.
Сохранить болезнь в тайне также помогали врачи больницы, где он проходил лечение. По словам известного тренера, для него там создали привилегированные условия.
«Меня впускали через чёрный ход. Если приходилось ждать, то меня немедленно помещали в другую палату. Со мной отлично обращались», — рассказал Луи.
70-летний специалист настроен оптимистично, несмотря на то что у него агрессивная форма опухоли. Он не намерен оставлять свой пост в национальной сборной и продолжает готовить команду к чемпионату мира.
«По крайней мере в 90% случаев рак простаты не смертелен. Обычно ты умираешь от сопутствующих заболеваний. У меня была агрессивная форма. Я проходил лучевую терапию 25 раз. А ведь нужно ещё много заниматься тренерской работой и просто жить», — отметил тренер.
Он также подчеркнул, что относится к болезни философски, как к неотъемлемой части жизни.
«Я через многое прошёл, повидал столько болезней и смертей, что этот опыт, наверное, обогатил меня как личность», — сказал ван Гал.
Одним из первых на известие о болезни прославленного тренера откликнулся экс-футболист, а сейчас спортивный комментатор Гари Линекер.
«Наилучшие пожелания Луи ван Галу, который сегодня объявил по голландскому телевидению, что борется с раком простаты. Надеюсь, он полностью поправится», — написал бывший нападающий сборной Англии.
Вслед за ним слова поддержки опубликовали бывшие команды тренера — «Манчестер Юнайтед» и «Барселона». В МЮ ван Гал работал с 2014 по 2016 год, а каталонскую команду возглавлял дважды: в 1997—2000 и в 2002—2003 годах.
«Все в «Манчестер Юнайтед» полностью поддерживают нашего бывшего тренера Луи ван Гала в его борьбе с раком. Сил и мужества тебе, Луи», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.
Каталонцы также пожелали нидерландскому специалисту сил и скорейшего выздоровления. «Наши мысли и молитвы обращены сейчас к бывшему тренеру «Барсы» Луи ван Галу, у которого был диагностирован рак простаты. Будь сильным, Луи, и поскорее выздоравливай», — написали они.
Аналогичные пожелания от имени всего европейского футбольного сообщества направил тренеру УЕФА.
«Мы все с тобой, Луи», — сказали в организации.