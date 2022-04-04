Луи ван Гал рассказал, что болен раком
70-летний специалист рассказал, что у него диагностировали рак простаты, сообщает Goal.
Сборная Нидерландов по итогам жеребьёвки чемпионата мира 2022 года попала в группу с командами Катара, Эквадора и Сенегала.
Первенство планеты пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.
Ван Гал был назначен на пост главного тренера сборной Нидерландов в августе 2021 года. Он сменил на этой должности Франка де Бура.
Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала календарь чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Louis van Gaal has announced he has been diagnosed with prostate cancer.— GOAL (@goal) April 3, 2022
Our thoughts are with him during this difficult time 🧡 pic.twitter.com/q7N204M1kI