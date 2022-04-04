Луи ван Гал рассказал, что болен раком

Главный тренер сборной Нидерландов по футболу Луи ван Гал сообщил, что болен раком.

70-летний специалист рассказал, что у него диагностировали рак простаты, сообщает Goal.

Сборная Нидерландов по итогам жеребьёвки чемпионата мира 2022 года попала в группу с командами Катара, Эквадора и Сенегала.

Первенство планеты пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Ван Гал был назначен на пост главного тренера сборной Нидерландов в августе 2021 года. Он сменил на этой должности Франка де Бура.

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала календарь чемпионата мира 2022 года в Катаре.