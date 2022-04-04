«Манчестер Юнайтед» поддержал ван Гала в борьбе с раком

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» обратилась к бывшему наставнику Луи ван Галу, возглавляющему сборную Нидерландов, после новостей о его тяжёлом заболевании.

«Все в МЮ полностью поддерживают нашего бывшего тренера Луи ван Гала в его борьбе с раком. Желаем тебе сил и мужества, Луи», — говорится в заявлении пресс-службы.

70-летний специалист рассказал, что у него диагностировали рак простаты.

Напомним, что ван Гал возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 2014 по 2016 год. В настоящий момент он работает в сборной Нидерландов, которая по итогам жеребьёвки чемпионата мира 2022 года попала в группу с командами Катара, Эквадора и Сенегала.

Ранее сообщалось, что Линекер поддержал больного раком ван Гала.