«Манчестер Юнайтед» поддержал ван Гала в борьбе с раком
- AP
«Все в МЮ полностью поддерживают нашего бывшего тренера Луи ван Гала в его борьбе с раком. Желаем тебе сил и мужества, Луи», — говорится в заявлении пресс-службы.
70-летний специалист рассказал, что у него диагностировали рак простаты.
Напомним, что ван Гал возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 2014 по 2016 год. В настоящий момент он работает в сборной Нидерландов, которая по итогам жеребьёвки чемпионата мира 2022 года попала в группу с командами Катара, Эквадора и Сенегала.
Ранее сообщалось, что Линекер поддержал больного раком ван Гала.