Линекер поддержал больного раком ван Галя
«Все мои мысли с Луи ван Галем. Желаю ему побороть болезнь», — написал Линекер в Twitter.
70-летний специалист рассказал, что у него диагностировали рак простаты.
Сборная Нидерландов по итогам жеребьёвки чемпионата мира 2022 года попала в группу с командами Катара, Эквадора и Сенегала.
Первенство планеты пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.
Ван Гал был назначен на пост главного тренера сборной Голландии в августе 2021 года. Он сменил на этой должности Франка де Бура.
Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала календарь чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Sending best wishes and hopes for a full recovery to Louis Van Gaal, who announced on Dutch television tonight that he’s battling prostate cancer. 🙌🏻— Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) April 3, 2022