Де Брёйне поделился эмоциями после матча с «Атлетико»

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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне поделился эмоциями после победы в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА над «Атлетико».

«Первый тайм был очень напряжённым, во втором у нас было несколько моментов. Хорошо, что мы ими воспользовались», — цитирует Де Брёйне BT Sport.

По его словам, каждому, кто критикует «Манчестер Сити», рекомендуется сыграть с «Атлетико».

«В ответной игре мы должны сохранять концентрацию и не идти на поводу у соперника. Ожидаю чего-то аналогичного в ответном матче», — добавил Де Брёйне.

Напомним, что матч завершился со счётом 1:0 в пользу англичан. Игра прошла на стадионе «Этихад» в Манчестере. 

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» обыграл «Бенфику» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

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