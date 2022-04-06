«Реал» обыграл «Челси» в первом матче 1/4 финала ЛЧ благодаря хет-трику Бензема

В рамках первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов УЕФА мадридский «Реал» обыграл лондонский «Челси».

Встреча в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» завершилась со счётом 3:1 в пользу королевского клуба.

Хет-триком в матче отметился нападающий «Реала» Карим Бензема (на 21-й, 24-й и 46-й минутах). Единственный гол в составе хозяев забил Кай Хаверц на 40-й минуте встречи.

Ответная игра состоится 12 апреля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Ранее Карим Бензема оформил хет-трик во втором матче подряд в плей-офф Лиги чемпионов.