«Реал» обыграл «Челси» в первом матче 1/4 финала ЛЧ благодаря хет-трику Бензема
Встреча в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» завершилась со счётом 3:1 в пользу королевского клуба.
Хет-триком в матче отметился нападающий «Реала» Карим Бензема (на 21-й, 24-й и 46-й минутах). Единственный гол в составе хозяев забил Кай Хаверц на 40-й минуте встречи.
Ответная игра состоится 12 апреля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Ранее Карим Бензема оформил хет-трик во втором матче подряд в плей-офф Лиги чемпионов.