Бензема оформил хет-трик во втором матче подряд в плей-офф Лиги чемпионов

Французский форвард мадридского «Реала» Карим Бензема отметился хет-триком в матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА против лондонского «Челси».

Хет-трик стал для Бензема вторым подряд в Лиге чемпионов. Ранее в 1/8 финала турнира француз в ответной встрече с «Пари Сен-Жермен» также забил три мяча (3:1).

Бензема стал вторым в истории Лиги чемпионов, оформившим хет-трик в двух матчах плей-офф подряд. Такое же достижение принадлежит Криштиану Роналду, который оформил хет-трик в ворота мюнхенской «Баварии» и мадридского «Атлетико» в сезоне-2016/17.

Ранее сообщалось, что «Реал» обыгрывает «Челси» после первого тайма в 1/4 финала ЛЧ благодаря дублю Бензема.