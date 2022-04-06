«Реал» обыгрывает «Челси» после первого тайма в 1/4 финала ЛЧ благодаря дублю Бензема

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Лондонский «Челси» принимает мадридский «Реал» в рамках первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов УЕФА.
«Реал» обыгрывает «Челси» после первого тайма в 1/4 финала ЛЧ благодаря дублю Бензема
  • AP
  • © Kirsty Wigglesworth

Счёт первого тайма — 2:1 в пользу мадридской команды. Нападающий «сливочных» Карим Бензема за три минуты оформил дубль во встрече. «Челси» отыграл один мяч благодаря голу Кая Хаверца на 40-й минуте матча.

Встреча проходит в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Ответная игра состоится 12 апреля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Ранее Тибо Куртуа заявил, что «Челси» был хорош в прошлом сезоне, но сейчас у клуба есть проблемы.

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