«Реал» обыгрывает «Челси» после первого тайма в 1/4 финала ЛЧ благодаря дублю Бензема
- AP
- © Kirsty Wigglesworth
Счёт первого тайма — 2:1 в пользу мадридской команды. Нападающий «сливочных» Карим Бензема за три минуты оформил дубль во встрече. «Челси» отыграл один мяч благодаря голу Кая Хаверца на 40-й минуте матча.
Встреча проходит в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Ответная игра состоится 12 апреля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Ранее Тибо Куртуа заявил, что «Челси» был хорош в прошлом сезоне, но сейчас у клуба есть проблемы.