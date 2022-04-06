«Реал» огласил стартовый состав на матч с «Челси» в Лиге чемпионов

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Мадридский «Реал» огласил стартовый состав на матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Челси».
«Реал» огласил стартовый состав на матч с «Челси» в Лиге чемпионов
  • Gettyimages.ru

В составе «Реала» с первых минут на поле появятся Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Кроос, Бензема, Модрич, Каземиро, Вальверде, Винисиус и Менди.

Матч между «Челси» и «Реалом» пройдёт 6 апреля в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало — в 22:00 мск. Ответная игра состоится 12 апреля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Ранее Тибо Куртуа заявил, что «Челси» был хорош в прошлом сезоне, но сейчас у клуба есть проблемы.

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