Милитао пропустит ответный матч 1/4 финала ЛЧ с «Челси» из-за перебора карточек

Защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао пропустит ответный матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Челси».

В первом матче с «Челси» Милитао получил жёлтую карточку. Таким образом, он пропустит ответную встречу из-за перебора жёлтых карточек.

Встреча в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» завершилась со счётом 3:1 в пользу королевского клуба. Хет-триком в матче отметился нападающий «Реала» Карим Бензема. Единственный гол в составе хозяев забил Кай Хаверц.

Ответная игра состоится 12 апреля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Ранее Ранее Карим Бензема оформил хет-трик во втором матче подряд в плей-офф Лиги чемпионов.