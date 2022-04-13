Анчелотти: считаю, что второй гол «Челси» был незаслуженным

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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти подвёл итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Челси» (2:3).

«Нам пришлось помучиться. Думаю, нам не хватало желания забить, потому что не было такой необходимости. Считаю, что второй гол был незаслуженным, а после 0:3 мы раскрепостились и отдали все силы ради успеха», — цитирует Анчелотти Marca

Напомним, что «Реал» уступил в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Челси» (2:3), но по сумме двух встреч вышел в полуфинал турнира (5:4). Решающий мяч в овертайме забил Карим Бензема.

Ранее Лука Модрич был признан лучшим игроком ответного матча 1/4 финала ЛЧ «Реал» — «Челси».

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