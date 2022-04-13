Тухель объяснил, почему «Челси» проиграл «Реалу» в четвертьфинале Лиги чемпионов

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель объяснил, почему его команда вылетела из Лиги чемпионов УЕФА в 1/4 финала в матчах с мадридским «Реалом».

«К сожалению, оба гола были забиты из-за наших серьёзных ошибок в расстановке, когда мы выиграли мяч. Это самая опасная ситуация, когда ты теряешь мяч после того, как выиграл его. Мы сделали это дважды», — цитирует Тухеля сайт УЕФА.

Он также отметил, что «Челси» показал качество и характер. По мнению наставника, лондонцы заслужили пройти дальше.

Напомним, что «Реал» уступил в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Челси» (2:3), но по сумме двух встреч вышел в полуфинал турнира (5:4). Решающий мяч в овертайме забил Карим Бензема.

Ранее Лука Модрич был признан лучшим игроком ответного матча 1/4 финала ЛЧ «Реал» — «Челси».