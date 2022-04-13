«Реал» уступил «Челси» в ответном матче 1/4 финала ЛЧ, но вышел в полуфинал

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Мадридский «Реал» уступил в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА лондонскому «Челси», но по сумме двух встреч вышел в полуфинал турнира.

Ответная встреча в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

На 15-й минуте счёт в матче открыл Мейсон Маунт. На 51-й минуте Антонио Рюдигер удвоил преимущество гостей. Третий гол «Челси» забил Тимо Вернер (75′).

На 80-й минуте Родриго отыграл один мяч «Реала» и перевёл матч в дополнительное время. В овертайме единственный гол забил Карим Бензема (96′).

Таким образом, в полуфинал турнира выходит «Реал». Счёт первого матча — 3:1 в пользу «королевского клуба».

Ранее «Вильярреал» сыграл вничью с «Баварией» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

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