Фердинанд похвалил «Атлетико» за игру в ответном матче с «Манчестер Сити»

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд поделился впечатлениями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и «Манчестер Сити».

«Игроки «Атлетико» молодцы. Они заставили «Манчестер Сити» играть так, как мы не видели уже долгое время, и вывели их из их ритма и темпа», — цитирует Фердинанда пресс-служба УЕФА.

Ответная встреча в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» завершилась со счётом 0:0.

Счёт первого матча — 1:0 в пользу «Манчестер Сити». Таким образом, подопечные Хосепа Гвардиолы пробились в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграют с мадридским «Реалом».

Ранее Хосеп Гвардиола установил рекорд, девятый раз выведя свою команду в полуфинал Лиги чемпионов.