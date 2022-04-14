Фердинанд похвалил «Атлетико» за игру в ответном матче с «Манчестер Сити»
«Игроки «Атлетико» молодцы. Они заставили «Манчестер Сити» играть так, как мы не видели уже долгое время, и вывели их из их ритма и темпа», — цитирует Фердинанда пресс-служба УЕФА.
Ответная встреча в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» завершилась со счётом 0:0.
Счёт первого матча — 1:0 в пользу «Манчестер Сити». Таким образом, подопечные Хосепа Гвардиолы пробились в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграют с мадридским «Реалом».
Ранее Хосеп Гвардиола установил рекорд, девятый раз выведя свою команду в полуфинал Лиги чемпионов.