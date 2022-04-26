Клопп поделился ожиданиями от полуфинального матча ЛЧ с «Вильярреалом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Вильярреалом».

«В матче будут моменты, когда нам придётся непросто, и я это знаю. Нервничать не стоит, потому что и мы доставим сопернику трудности. Будем биться за положительный результат дома», — заявил Клопп на пресс-конференции.

Напомним, что матч пройдёт 27 апреля в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Начало — в 22:00 мск. Ответная встреча состоится 3 мая в Вильярреале.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» обыгрывает «Реал» со счётом 2:1 после первого тайма.