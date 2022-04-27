Силва признан лучшим игроком матча «Манчестер Сити» — «Реал»

Короткая ссылка
Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва признан лучшим игроком первого полуфинального матча Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом» (4:3).

Встреча в Манчестере на стадионе «Этихад» завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев. Автором победного гола стал Бернарду Силва.

Напомним, что ответный матч пройдёт в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 4 мая. Начало — в 22:00 мск.

Во втором полуфинале турнира сойдутся «Ливерпуль» и «Вильярреал». Встреча состоится 27 апреля в 22:00 мск.

Ранее матч «Манчестер Сити» — «Реал» повторил рекорд результативности для полуфиналов Лиги чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить