Силва признан лучшим игроком матча «Манчестер Сити» — «Реал»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва признан лучшим игроком первого полуфинального матча Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом» (4:3).

Встреча в Манчестере на стадионе «Этихад» завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев. Автором победного гола стал Бернарду Силва.

Напомним, что ответный матч пройдёт в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 4 мая. Начало — в 22:00 мск.

Во втором полуфинале турнира сойдутся «Ливерпуль» и «Вильярреал». Встреча состоится 27 апреля в 22:00 мск.

Ранее матч «Манчестер Сити» — «Реал» повторил рекорд результативности для полуфиналов Лиги чемпионов.