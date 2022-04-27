Матч «Манчестер Сити» — «Реал» повторил рекорд результативности для полуфиналов ЛЧ

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«Манчестер Сити» обыграл мадридский «Реал» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча в Манчестере на стадионе «Этихад» завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

Семь забитых мячей — повторение самого результативного матча полуфинала ЛЧ в истории. Столько же голов забивалось в матчах «Аякс» — «Бавария» (5:2) и «Ливерпуль» — «Рома» (5:2).

Напомним, что ответный матч пройдёт в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 4 мая. Начало — в 22:00 мск.

Ранее Карим Бензема впервые в карьере забил 40 голов за сезон.

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