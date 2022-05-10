Источник: Гвардиола продлит контракт с «Манчестер Сити» до 2025 года
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Контракт с 51-летним тренером планируют продлить до 2025 года, написал в Twitter итальянский журналист Николо Скира.
Гвардиола тренирует «Манчестер Сити» с 2016 года. Действующее соглашение специалиста с английским клубом истекает летом 2023 года.
«Горожане» (86 очков) расположились на первом месте в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу.
Ранее главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о возможном трансфере нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити».