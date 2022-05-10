Источник: Гвардиола продлит контракт с «Манчестер Сити» до 2025 года

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Руководство «Манчестер Сити» продолжает переговоры с главным тренером английского клуба Хосепом Гвардиолой о продлении трудового соглашения.
Источник: Гвардиола продлит контракт с «Манчестер Сити» до 2025 года
  • AP

Контракт с 51-летним тренером планируют продлить до 2025 года, написал в Twitter итальянский журналист Николо Скира.

Гвардиола тренирует «Манчестер Сити» с 2016 года. Действующее соглашение специалиста с английским клубом истекает летом 2023 года.

«Горожане» (86 очков) расположились на первом месте в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу.

Ранее главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о возможном трансфере нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити».

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