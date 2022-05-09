Клопп: трансфер Холанда из «Боруссии» в «Манчестер Сити» выводит футбол на новый уровень

Короткая ссылка
Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о возможном трансфере нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити».

«Если Холанд перейдёт в МС, слабее эта команда точно не станет. Я знаю, что большинство сейчас начнёт говорить о деньгах, но этот трансфер выводит всё на новый уровень», — цитирует Клоппа Metro.

По сообщениям СМИ, зарплата 21-летнего форварда сборной Норвегии в МС составит £440 тыс. в неделю. Холанд в сезоне-2021/22 в 28 матчах за «Боруссию» забил 28 мячей и отдал восемь голевых передач.

Ранее генеральный директор дортмундского клуба Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал ситуацию с возможным уходом Холанда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить