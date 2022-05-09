Клопп: трансфер Холанда из «Боруссии» в «Манчестер Сити» выводит футбол на новый уровень

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о возможном трансфере нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити».

«Если Холанд перейдёт в МС, слабее эта команда точно не станет. Я знаю, что большинство сейчас начнёт говорить о деньгах, но этот трансфер выводит всё на новый уровень», — цитирует Клоппа Metro.

По сообщениям СМИ, зарплата 21-летнего форварда сборной Норвегии в МС составит £440 тыс. в неделю. Холанд в сезоне-2021/22 в 28 матчах за «Боруссию» забил 28 мячей и отдал восемь голевых передач.

Ранее генеральный директор дортмундского клуба Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал ситуацию с возможным уходом Холанда.