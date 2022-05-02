В «Боруссии» прокомментировали ситуацию с возможным уходом Холанда

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Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке рассказал, что в случае ухода нападающего Эрлинга Холанда, клуб найдёт ему достойную замену.
В «Боруссии» прокомментировали ситуацию с возможным уходом Холанда
  • AP

«Он должен принять решение, и он примет его в конце концов. Но я уверен, мы найдём нового Холланда. Нам нужен такой», — цитирует Ватцке The Mirror.

Daily Mail сообщил, что «Манчестер Сити» договорился с Холандом о контракте. Форвард может стать самым высокооплачиваемым игроком Английской премьер-лиги (АПЛ). 

21-летний англичанин в сезоне-2021/22 забил 28 мячей и сделал восемь результативных передач во всех турнирах. 

Transfermarkt оценивает его стоимость в €150 млн.

«Боруссия» (63 очка) располагается на втором месте таблицы Бундеслиги. На первом месте идёт «Бавария» (75 очков).

Ранее сообщалось, что  Холанда не помог «Боруссии» победить «Бохум» в матче Бундеслиги.

 

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