В «Боруссии» прокомментировали ситуацию с возможным уходом Холанда
- AP
«Он должен принять решение, и он примет его в конце концов. Но я уверен, мы найдём нового Холланда. Нам нужен такой», — цитирует Ватцке The Mirror.
Daily Mail сообщил, что «Манчестер Сити» договорился с Холандом о контракте. Форвард может стать самым высокооплачиваемым игроком Английской премьер-лиги (АПЛ).
21-летний англичанин в сезоне-2021/22 забил 28 мячей и сделал восемь результативных передач во всех турнирах.
Transfermarkt оценивает его стоимость в €150 млн.
«Боруссия» (63 очка) располагается на втором месте таблицы Бундеслиги. На первом месте идёт «Бавария» (75 очков).
Ранее сообщалось, что Холанда не помог «Боруссии» победить «Бохум» в матче Бундеслиги.