В «Боруссии» прокомментировали ситуацию с возможным уходом Холанда

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке рассказал, что в случае ухода нападающего Эрлинга Холанда, клуб найдёт ему достойную замену.

«Он должен принять решение, и он примет его в конце концов. Но я уверен, мы найдём нового Холланда. Нам нужен такой», — цитирует Ватцке The Mirror.

Daily Mail сообщил, что «Манчестер Сити» договорился с Холандом о контракте. Форвард может стать самым высокооплачиваемым игроком Английской премьер-лиги (АПЛ).

21-летний англичанин в сезоне-2021/22 забил 28 мячей и сделал восемь результативных передач во всех турнирах.

Transfermarkt оценивает его стоимость в €150 млн.

«Боруссия» (63 очка) располагается на втором месте таблицы Бундеслиги. На первом месте идёт «Бавария» (75 очков).

Ранее сообщалось, что Холанда не помог «Боруссии» победить «Бохум» в матче Бундеслиги.