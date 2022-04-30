Хет-трик Холанда не помог «Боруссии» победить «Бохум» в матче Бундеслиги

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«Боруссия» потерпела поражение от «Бохума» в матче 32-го тура немецкой футбольной Бундеслиги.
Хет-трик Холанда не помог «Боруссии» победить «Бохум» в матче Бундеслиги
  • AP
  • © Martin Meissner

Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 3:4 в пользу гостей.

В команде Марко Розе хет-триком отметился Эрлинг Холанд (18', 30', 62'). За «Бохум» забитыми мячами отличились Себастьян Полтер (3'), Геррит Хольтман (8'), Юрген Локадия (81') и Милош Пантович (85').

«Боруссия» (63 очка) располагается на втором месте таблицы Бундеслиги. «Бохум» (39 очков) находится на 11-й строчке.

Ранее мюнхенская «Бавария» проиграла «Майнцу» в матче 32-го тура немецкой футбольной Бундеслиги.

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