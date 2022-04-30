«Бавария» потерпела поражение от «Майнца» в матче Бундеслиги

Мюнхенская «Бавария» проиграла «Майнцу» в матче 32-го тура немецкой футбольной Бундеслиги.

Встреча прошла на стадионе «Мева Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

За «Майнц» отличились Жонатан Буркардт (18-я минута), Мусса Ньякат (27-я) и Леандро Баррейро (57-я). За команду Юлиана Нагельсмана мяч забил Роберт Левандовски (33-я).

«Бавария» (75 очков) лидирует в таблице чемпионата. «Майнц» (42 очка) располагается на девятой строчке.

Ранее «Лейпциг» на своём поле проиграл берлинскому «Униону» в матче 31-го тура немецкой футбольной Бундеслиги.