«Бавария» потерпела поражение от «Майнца» в матче Бундеслиги

Короткая ссылка
Мюнхенская «Бавария» проиграла «Майнцу» в матче 32-го тура немецкой футбольной Бундеслиги.
«Бавария» потерпела поражение от «Майнца» в матче Бундеслиги
  • AP
  • © Michael Probst

Встреча прошла на стадионе «Мева Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

За «Майнц» отличились Жонатан Буркардт (18-я минута), Мусса Ньякат (27-я) и Леандро Баррейро (57-я). За команду Юлиана Нагельсмана мяч забил Роберт Левандовски (33-я).

«Бавария» (75 очков) лидирует в таблице чемпионата. «Майнц» (42 очка) располагается на девятой строчке.

Ранее «Лейпциг» на своём поле проиграл берлинскому «Униону» в матче 31-го тура немецкой футбольной Бундеслиги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить