«Бавария» потерпела поражение от «Майнца» в матче Бундеслиги
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Встреча прошла на стадионе «Мева Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.
За «Майнц» отличились Жонатан Буркардт (18-я минута), Мусса Ньякат (27-я) и Леандро Баррейро (57-я). За команду Юлиана Нагельсмана мяч забил Роберт Левандовски (33-я).
«Бавария» (75 очков) лидирует в таблице чемпионата. «Майнц» (42 очка) располагается на девятой строчке.
Ранее «Лейпциг» на своём поле проиграл берлинскому «Униону» в матче 31-го тура немецкой футбольной Бундеслиги.