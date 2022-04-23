«Лейпциг» потерпел первое поражение за десять последних матчей в Бундеслиге

«Лейпциг» на своём поле проиграл берлинскому «Униону» в матче 31-го тура немецкой футбольной Бундеслиги.

Встреча прошла в Лейпциге и завершилась со счётом 1:2.

Хозяева вышли вперёд на 46-й минуте благодаря голу Юссуфа Поульсена, а гости ответили мячами Свена Михеля и Кевина Бехренса на 86-й и 89-й минутах.

Таким образом, была прервана девятиматчевая беспроигрышная серия подопечных Доменико Тедеско в чемпионате Германии. Причём всего два дня назад «Лейпциг» одолел «Унион» в полуфинале Кубка страны.

Ранее сообщалось, что гол и передача Сердара Азмуна помогли «Байеру» разгромить «Гройтер Фюрт» в Бундеслиге.