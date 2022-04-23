Гол и передача Азмуна помогли «Байеру» разгромить «Гройтер Фюрт» в Бундеслиге 

Леверкузенский «Байер» крупно обыграл «Гройтер Фюрт» в матче 31-го тура немецкой футбольной Бундеслиги.

Игра состоялась в Фюрте и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

В составе леверкузенцев отличились Патрик Шик (8'), Сердар Азмун (18'), Паулинью (58') и Эксекиэль Паласиос (84'). У гостей единственный мяч забил Йетро Виллемс (5').

Азмун также отметился результативной передачей. Иранский форвард перешёл в «Байер» из петербургского «Зенита» в зимнее трансферное окно.

«Байер» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 55 очков. «Гройтер Фюрт» (17) находится на последней, 18-й строчке.

Ранее сообщалось, что Азмун забил дебютный мяч за «Байер».