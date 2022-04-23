Гол и передача Азмуна помогли «Байеру» разгромить «Гройтер Фюрт» в Бундеслиге
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Игра состоялась в Фюрте и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
В составе леверкузенцев отличились Патрик Шик (8'), Сердар Азмун (18'), Паулинью (58') и Эксекиэль Паласиос (84'). У гостей единственный мяч забил Йетро Виллемс (5').
Азмун также отметился результативной передачей. Иранский форвард перешёл в «Байер» из петербургского «Зенита» в зимнее трансферное окно.
«Байер» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 55 очков. «Гройтер Фюрт» (17) находится на последней, 18-й строчке.
Ранее сообщалось, что Азмун забил дебютный мяч за «Байер».