Гол и передача Азмуна помогли «Байеру» разгромить «Гройтер Фюрт» в Бундеслиге 

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Леверкузенский «Байер» крупно обыграл «Гройтер Фюрт» в матче 31-го тура немецкой футбольной Бундеслиги.
Гол и передача Азмуна помогли «Байеру» разгромить «Гройтер Фюрт» в Бундеслиге 
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Игра состоялась в Фюрте и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей. 

В составе леверкузенцев отличились Патрик Шик (8'), Сердар Азмун (18'), Паулинью (58') и Эксекиэль Паласиос (84'). У гостей единственный мяч забил Йетро Виллемс (5').

Азмун также отметился результативной передачей. Иранский форвард перешёл в «Байер» из петербургского «Зенита» в зимнее трансферное окно. 

«Байер» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 55 очков. «Гройтер Фюрт» (17) находится на последней, 18-й строчке. 

Ранее сообщалось, что Азмун забил дебютный мяч за «Байер».

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