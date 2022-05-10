«Манчестер Сити» подтвердил, что достиг договорённости о переходе Холанда

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В футбольном клубе «Манчестер Сити» объявили о достижении договорённости с дортмундской «Боруссией» о трансфере норвежского нападающего Эрлинга Холанда.
«Манчестер Сити» подтвердил, что достиг договорённости о переходе Холанда
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Как сообщает пресс-служба англичан, Холанд пополнит ряды команды 1 июля 2022 года.

При этом окончательный переход будет зависеть от последних согласований условий между клубом и игроком.

По информации СМИ, контракт Холанда с коллективом из Манчестера будет рассчитан до 2027 года. Отмечается, что на трансфер «Ман Сити» потратит около €250 млн.

Холанд в сезоне-2021/22 в 28 матчах за «Боруссию» забил 28 мячей и отдал восемь голевых передач.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола продлит контракт с клубом до 2025 года.

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