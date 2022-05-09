Итальянский журналист: МС на днях объявит о трансфере Холанда
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- © Frank Hoermann / SVEN SIMON
Сделка закрыта. О трансфере Холанда будет объявлено на днях, написал в Twitter итальянский журналист Николо Скира.
По сообщениям СМИ, зарплата 21-летнего форварда сборной Норвегии в МС составит £440 тыс в неделю.
Холанд в сезоне-2021/22 в 28 матчах за «Боруссию» забил 28 мячей и отдал восемь голевых передач.
Transfermarkt оценивает его стоимость в €150 млн.
Ранее в «Боруссии» прокомментировали ситуацию с возможным уходом Холанда.