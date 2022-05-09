Итальянский журналист: МС на днях объявит о трансфере Холанда

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«Манчестер Сити» в ближайшие дни сообщит о переходе Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии».
Итальянский журналист: МС на днях объявит о трансфере Холанда
  • globallookpress.com
  • © Frank Hoermann / SVEN SIMON

Сделка закрыта. О трансфере Холанда будет объявлено на днях, написал в Twitter итальянский журналист Николо Скира.

По сообщениям СМИ, зарплата 21-летнего форварда сборной Норвегии в МС составит £440 тыс в неделю.

Холанд в сезоне-2021/22 в 28 матчах за «Боруссию» забил 28 мячей и отдал восемь голевых передач.

Transfermarkt оценивает его стоимость в €150 млн.

Ранее в «Боруссии» прокомментировали ситуацию с возможным уходом Холанда.

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