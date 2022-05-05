Короли камбэков: как «Реал» забил два мяча за 99 секунд в концовке и дожал «Манчестер Сити» в овертайме полуфинала ЛЧ

«Реал» одержал волевую победу над «Манчестер Сити» и впервые с 2018 года пробился в финал Лиги чемпионов. На «Сантьяго Бернабеу» подопечные Карло Анчелотти в драматичном матче выиграли со счётом 3:1 и взяли верх по сумме двух встреч — 6:5. На 73-й минуте Рияд Марез упрочил преимущество гостей в противостоянии, но в концовке Родриго оформил дубль и перевёл игру в овертайм. В дополнительное время Карим Бензема реализовал 11-метровый и помог мадридцам совершить очередной невероятный камбэк.

В преддверии ответной встречи полуфинала Лиги чемпионов положение «Реала» было во многом сходным с тем, в котором сутками ранее находился другой представитель Испании. Как и «Вильярреал», он уступил в первом матче и был вынужден отыгрываться — с той лишь разницей, что гандикап составлял не два гола, а всего один. Однако это вряд ли сильно упрощало задачу подопечных Карло Анчелотти, ведь им противостоял не только один из сильнейших коллективов Европы на данный момент, но и исторически неудобный оппонент.

Если брать в расчёт исключительно команды, с которыми мадридцы провели четыре встречи и более, то реже они побеждали лишь «Челси», «Пеньяроль», ЦСКА, «Брюгге» и АЕК. Из семи противостояний с «Манчестер Сити» в пользу «Реала» завершились лишь два, причём последний раз обыгрывать «горожан» удавалось в 2016 году. Тогда пути соперников тоже пересеклись на стадии 1/2 финала Лиги чемпионов, а обладателя путёвки в следующий раунд определил один-единственный гол — в ответке собственные ворота поразил хавбек англичан Фернандо. Однако три следующих матча остались за подопечными Пепа Гвардиолы с общей разницей мячей 8:5.

Как и Унаи Эмери накануне, Анчелотти пришлось решать кадровые проблемы. Правда, если «Вильярреал» остался без лучшего бомбардира в нынешнем сезоне — Арно Данжумы, то «Реал» — без основного центрального защитника. Давид Алаба испытывал дискомфорт ещё на «Этихаде» и уже в перерыве уступил место Начо Фернандесу. Как стало ясно впоследствии, повреждение оказалось настолько серьёзным, что австриец не только не вышел на поле в матче с «Эспаньолом» в Примере, но и не попал в заявку на ответную игру с «Сити».

Но если в национальном чемпионате итальянский специалист попытался поэкспериментировать и выпустил в центре обороны Каземиро, то в Лиге чемпионов он остановил выбор на проверенной связке Эдер Милитао — Начо Фернандес. Бразилец же занял место в опорной зоне, где его очень не хватало по ходу первого матча. Не обошлось без возвращений и у «Сити». Жоау Канселу и Кайл Уокер вернулись в строй и заняли места на флангах защиты.

Хозяева ожидаемо рванули вперёд и с первых же минут стали агрессивно работать в прессинге, угрожая молниеносными выпадами по левому флангу. Уже к 12-й минуте Карим Бензема имел две возможности отличиться, но сначала неточно пробил головой, а затем не сумел замкнуть прострел Федерико Вальверде. Запахло повторением сюжета ответного матча с «Атлетико», по ходу которого «Манчестер Сити» оказался прижат к собственным воротам и был вынужден отчаянно отбиваться от постоянных атак противников. Но Гвардиола явно учёл этот опыт. Гости быстро пришли в себя и принялись отвечать ударом на удар.

На протяжении большей части тайма атака одной команды сменяла другую, а игра шла практически без остановок, за что стоит поблагодарить Даниэле Орсато. Итальянский арбитр позволял противникам бороться и не надоедал постоянными свистками, что и позволяло поддерживать высочайший темп. Хотя по окончании первой половины в активе обоих оппонентов значилось по шесть ударов, ближе к голу были подопечные Гвардиолы. Забивать могли и Бернарду Силва, и Фил Фоден, но в обоих случаях великолепную реакцию демонстрировал Тибо Куртуа. Бельгийский голкипер дважды выручил партнёров и сохранил интригу в борьбе за путёвку в финал.

Было в этой встрече место и самоотверженности. Ещё в середине тайма Каземиро упал после столкновения с тем же Фоденом и сумел подняться лишь с помощью медиков. Анчелотти спешно отправил разминаться Эдуардо Камавингу, но бразилец всё же нашёл в себе силы вернуться на поле, хотя по движениям было заметно, что полузащитнику нехорошо.

Тем не менее первую вынужденную замену провёл не Анчелотти, а Гвардиола. Ближе к середине второго тайма Уокер стал испытывать серьёзные проблемы со здоровьем и после очередного стыка покинул поле на носилках. Сменивший его Александр Зинченко отправился на левый фланг, а на противоположный отошёл Канселу. Но если эта замена казалась логичной, то уход с поля Кевина Де Брёйне выглядел странным. Главного креативщика «горожан» сменил Илкай Гюндоган. Но этот рискованный ход Пепа всецело оправдался.

Именно немецкий хавбек начал атаку гостей, ставшую результативной. Гюндоган бросил в прорыв Силву, а тот идеально распорядился мячом и покатил на оставшегося без опеки Рияда Мареза. Алжирец обошёлся без обработки и буквально «расстрелял» Куртуа, мощно пробив в ближний угол.

У «Реала» оставалось чуть более 17 минут, чтобы сотворить чудо и отыграть два гола. Но никаких предпосылок для этого не было. «Манчестер Сити» до минимума сократил число опасных моментов у собственных ворот, а оживить игру хозяевам не помогли даже три замены. Опытные Кроос, Каземиро и Модрич уступили место Родриго, Камавинге и Марко Асенсио, но с ходу это не оказало положительного эффекта. Мадридцам оставалось лишь сокрушаться, вспоминая о промахе Винисиуса в дебюте второго тайма. Тогда бразилец не попал в пустой угол с прострела Дани Карвахаля.

Окончательно снять все вопросы могли Канселу и вышедший на замену Джек Грилиш, но мощнейший дальний удар португальца парировал Куртуа, а второму занести мяч в сетку помешал Флоран Менди. И когда казалось, что второй подряд английский финал Лиги чемпионов — дело решённое, слово внезапно взял Родриго. С разницей в 99 секунд бразилец сначала замкнул передачу Бензема, а затем выпрыгнул выше всех и неотразимо пробил головой с подачи Асенсио. «Реал» поверг в шок как своих, так и чужих болельщиков и уже в компенсированное время восстановил паритет по сумме двух матчей.

Хозяева бросились добивать деморализованных гостей. Будь Родриго чуть поудачливее, а Эдерсон — помедлительнее, командам не пришлось бы проводить дополнительные полчаса, но избежать овертайма всё же не удалось. Правда, это лишь отсрочило неминуемое. Уже на 93-й минуте лучший футболист АПЛ сезона-2020/21 Рубен Диаш ударил по ноге ворвавшегося в штрафную Бензема и дал Орсато достаточно оснований для назначения 11-метрового. К точке подошёл сам пострадавший и на этот раз обошёлся без пижонства. Вместо «паненки» он предпочёл удар на силу и легко развёл мяч и вратаря по разным углам. В активе француза стало 15 голов, десять из которых пришлись на стадию плей-офф. Ранее это удавалось лишь Криштиану Роналду.

«Сити» не бросил играть и до окончания дополнительного времени пытался сравнять счёт в противостоянии. Но шансов было немного. Самый явный из них упустил Фернандиньо, не сумевший с метра поразить ворота оппонента. В остальном «Реал» довольно уверенно оборонялся, успевая своевременно перекрывать зоны при помощи свежих футболистов. В общей сложности Анчелотти провёл шесть замен и убрал не только отдавшего все силы и с трудом передвигавшегося по полю Милитао, но и своего лидера — Бензема. Остаток времени лучший бомбардир турнира лишь наблюдал за тем, как мадридцы нейтрализуют одну атаку противника за другой и оформляют один из величайших камбэков в истории.

«Реал» всё же удержал победный счёт и сотворил невозможное, третий раз по ходу плей-офф одержав волевую победу. Вслед за «Пари Сен-Жермен» и «Челси» подопечные Анчелотти взяли верх и над «Манчестер Сити» и впервые с 2018-го пробились в финал Лиги чемпионов. Как и четырьмя годами ранее, за трофей они сразятся с «Ливерпулем».