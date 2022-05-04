Ремонтады не будет: как «Ливерпуль» забил «Вильярреалу» три мяча за 12 минут и вышел в финал Лиги чемпионов

«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Вильярреалом» в ответном матче и третий раз за последние пять лет пробился в финал Лиги чемпионов. В первом тайме подопечные Юргена Клоппа дважды позволили огорчить Алисона Бекера, но во втором ответили тремя забитыми мячами. В период с 62-й по 74-ю минуту голами отметились Фабиньо, Луис Диас и Садио Мане. При этом встречу гости завершали в большинстве — вторую жёлтую карточку получил Этьен Капу, записавший на свой счёт две результативные передачи.

Поражение в первом матче с разницей в два гола практически до нуля снизило шансы «Вильярреала» на выход в финал Лиги чемпионов. Без преимущества в счёте заточенная под оборону команда Унаи Эмери не имела иного выбора, кроме как раскрываться и пытаться играть первым номером. И это вполне могло стать приговором в противостоянии с «Ливерпулем», обладающим одной из самых скоростных атакующих линий в Европе. Молниеносные контрвыпады с участием Мохаммеда Салаха и Садио Мане обещали стать серьёзной проблемой для оборонительной линии хозяев, не отличающейся прытью. В этом случае слабым звеном вполне мог оказаться 36-летний Рауль Альбиоль, с возрастом ставший гораздо медлительнее.

Наверняка это понимал и Эмери. Бывший наставник «Спартака» хоть и не ставил крест на перспективах подопечных, но подчёркивал, что для победы его коллективу необходимо провести выдающийся, идеальный матч. Ради этого он фактически пожертвовал встречей с «Алавесом» (1:2) в Ла Лиге и выпустил на поле наполовину дублирующий состав, предоставив отдых не только большинству лидеров, но и игрокам основы. Юрген Клопп также попытался устроить подобие ротации — не так масштабно, однако ведущие футболисты всё же получили возможность немного перевести дух. Те же Салах и Фабиньо отыграли чуть более 20 минут, а один из главных героев первого полуфинала — Тьяго Алькантара — менее четверти часа.

Тем не менее без перестановок не обошёлся ни один из тренеров. Но если Клопп оставил в запасе Джордана Хендерсона и Луиса Диаса исключительно из тактических соображений, то Эмери был вынужден решать проблему отсутствия лучшего бомбардира. Арно Данжума получил травму и не попал даже в заявку на игру. В итоге его место занял не совсем здоровый Жерар Морено, а вместо Саму Чуквезе в основе неожиданно появился Булайе Диа. В нынешнем сезоне сенегалец забил лишь шесть мячей и ни разу не отличился в Лиге чемпионов.

Но уже на третьей минуте форвард прервал сухую серию из семи матчей и подарил «Вильярреалу» надежду на ремонтаду. Причём одну из главных ролей в голевой атаке исполнил Первис Эступиньян — тот самый защитник, чьи неудачные действия во многом помогли «Ливерпулю» дважды забить на «Энфилде». Эквадорец исполнил идеальную подачу на ворвавшегося в штрафную Этьена Капу, а тот в касание покатил на Диа. С пары метров сенегалец не промахнулся.

Благодаря этому голу хозяева смогли выполнить сразу две задачи — сократить отставание в счёте и заставить гостей задёргаться. Красные внезапно стали ошибаться на ровном месте, а особенно непрезентабельно смотрелся Тьяго. Если в первой встрече цели достигли практически все его пасы (96% точности), то во второй он с трудом мог отдать даже ближнему. В первые полчаса адресата достигали лишь три из пяти передач испанца. И пусть до конца отрезка испанцу удалось несколько улучшить показатели (70%), выступал он явно ниже своих возможностей.

В целом это было применимо ко всем футболистам гостей, растерявшихся под сумасшедшим прессингом «Вильярреала». Мане выглядел аморфным и чуть было не помог сопернику организовать второй гол, Жота был практически незаметен, да ещё и не сумел реализовать выход один на один с Херонимо Рульи, далеко отпустив от себя мяч. Салах же смотрелся несколько ярче, но в отсутствие поддержки был бессилен. В результате за первую половину «Ливерпуль» лишь дважды пробил по воротам и наработал на 0,06 ожидаемого гола (xG).

А за четыре минуты до перерыва гости пропустили второй раз. Феноменальный по точности заброс Пау Торреса на 60 м достиг Капу, а тот вновь проявил себя в качестве ассистента. Навес на Франсиса Коклена получился невероятно точным и удобным, а удар француза — неотразимым. «Вильярреал» ещё до перерыва восстановил паритет в двухматчевом противостоянии и приготовился шокировать весь футбольный мир.

Но во втором тайме на поле «Эстадио де ла Серамика» предстала не та команда, которая не давала поднять головы грозному коллективу Клоппа. Хозяева то ли не смогли выдержать предложенный ими же высочайший темп, то ли намеренно взяли передышку, но этого хватило гостям, чтобы перехватить инициативу и перевернуть ход встречи с ног на голову. Да ещё и здорово вошёл в игру Диас, сменивший блёклого Жоту.

Камбэк «Ливерпуля» начинался постепенно. Сначала Трент Александер-Арнольд сотряс перекладину, спустя несколько десятков секунд Тьяго впервые попал в створ, а на 62-й минуте Фабиньо завершил затяжную атаку гостей и сократил отставание. Салах в последний момент опередил защитника и проткнул мяч на бразильского хавбека, а тот пробил. Рульи не успел сомкнуть ноги и пропустил в «домик».

С этого момента давление «Ливерпуля» лишь нарастало. «Вильярреал» не только не сумел вернуться в игру, но и стал всё чаще допускать ошибки и уже к 74-й минуте уступал в счёте. Сначала всё тот же Диас замкнул шикарную диагональ Александера-Арнольда в штрафную, вновь направив мяч между ног Рульи, а затем Мане откликнулся на заброс Кейта и опять огорчил аргентинца. Сенегалец совершил рывок со своей половины поля, опередил выбежавшего далеко за пределы штрафной голкипера и покатил в пустые ворота, попутно уложив на газон Хуана Фойта.

От такого потрясения «Вильярреал» уже не оправился. В оставшееся время подопечные Эмери не смогли организовать ни одной опасной атаки на ворота Алисона Бекера, зато чуть было не пропустили четвёртый гол и остались в меньшинстве. К двум результативным передачам Капу добавил столько же жёлтых карточек и раньше времени отправился в подтрибунку. «Ливерпуль» численным преимуществом не воспользовался, но вряд ли сильно расстроился из-за этого. Мерсисайдцы одержали волевую победу в гостях и третий раз за последние пять лет вышли в финал Лиги чемпионов.