«Ливерпуль» и «Вильярреал» огласили составы на второй матч полуфинала Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы английского «Ливерпуля» и испанского «Вильярреала» на второй матч 1/2 финала Лиги чемпионов.

В составе «Ливерпуля» с первых минут на поле появятся Алисон Бекер, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Трен Александер-Арнольд, Тьяго Алькантара, Фабиньо, Наби Кейта, Мохаммед Салах, Садио Мане и Диогу Жота.

У хозяев поля выйдут Херонимо Рульи, Хуан Фойт, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Первис Эступиньян, Джованни Ло Чельсо, Дани Парехо, Этьен Капу, Франсис Коклен, Жерар Морено и Булайе Диа.

Встреча состоится 3 мая на стадионе «Керамика-эль-Мадригал» в Вильярреале. Начало — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что туринский «Ювентус» заинтересован в услугах нападающего «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха.