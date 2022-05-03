Football Italia: Салах может продолжить карьеру в «Ювентусе»

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Туринский «Ювентус» заинтересован в услугах нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.
Football Italia: Салах может продолжить карьеру в «Ювентусе»
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Darren Woolley

Итальянский клуб летом 2022 намерен усилить линию атаки. Салах является одним из кандидатов на приобретение, сообщает Football Italia.

В нынешнем сезоне нападающий «Ливерпуля» забил 22 гола и отдал 13 результативных передач в 27 играх АПЛ. Контракт египетского футболиста с английской командой рассчитан до 2023 года.

Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего египтянина в €100 млн.

Ранее сообщалось, что Салах признан футболистом года в АПЛ.

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