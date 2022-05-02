РФС выразил несогласие с решениями УЕФА

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В Российском футбольном союзе (РФС) отреагировали на решение об отстранении отечественных клубов и сборных от следующего международного сезона.
РФС выразил несогласие с решениями УЕФА
  • РИА Новости

«Российский футбольный союз выражает категорическое несогласие с принятыми исполкомом УЕФА решениями», — говорится в заявлении службы коммуникаций РФС.

Отмечается, что РФС продолжит защищать свои интересы в Спортивном арбитражном суде (CAS) в рамках уже рассматриваемых дел, а также в союзе готовы подать новые заявления.

2 апреля УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к еврокубкам в следующем сезоне. Кроме того, молодёжная сборная России отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации чемпионата мира 2023 года.

Ранее сообщалось, что УЕФА отклонил заявку России на проведение Евро в 2028 и 2032 годах.

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