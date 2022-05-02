УЕФА отклонил заявку России на проведение Евро в 2028 и 2032 годах

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В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отклонить российскую заявку на проведение чемпионата Европы в 2028 и 2032 годах.
УЕФА отклонил заявку России на проведение Евро в 2028 и 2032 годах
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Заявка Российского футбольного союза (РФС) признана не соответствующей требованиям, сообщается на сайте УЕФА.

Отмечается, что, согласно статье 16.02 регламента для заявок, страна, претендующая на проведение турнира, должна действовать так, чтобы потенциально не причинить ущерб УЕФА, другим участникам соревнований и европейскому футболу в целом.

Кроме того, возможное принятие заявки означало бы автоматическую квалификацию России на Евро в качестве его хозяйки, но существует риск противоречия, учитывая неопределённость в вопросе срока снятия санкций в отношении российского футбола.

«Исполнительный комитет УЕФА будет оставаться в готовности к проведению дополнительных заседаний для переоценки правовой и фактической ситуации по мере её развития и принятия дальнейших решений, если это потребуется», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Россия исключена из розыгрыша Лиги наций.

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