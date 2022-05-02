Россия исключена из розыгрыша Лиги наций

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение исключить сборную России из ближайшего розыгрыша Лиги наций.

Об этом сообщается на сайте УЕФА. Россияне должны были встретиться в ближайшей Лиге наций с Исландией, Израилем и Албанией.

Кроме того, молодёжная сборная России отстранения от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская сборная не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022-го и в квалификации чемпионата мира 2023 года.

Ранее сообщалось, что УЕФА не допустит российские клубы к еврокубкам в сезоне-2022/23.