УЕФА не допустит российские клубы к еврокубкам в сезоне-2022/23
- AP
Об этом сообщается на сайте УЕФА.
Таким образом, российские команды не смогут сыграть в предстоящем сезоне в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Не выступят под эгидой УЕФА и мини-футбольные клубы из РФ.
28 февраля ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех международных соревнованиях сезона-2021/22.
Ранее в CAS рассказали о ходе рассмотрения апелляции РФС на санкции ФИФА и УЕФА.