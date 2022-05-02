УЕФА не допустит российские клубы к еврокубкам в сезоне-2022/23

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В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение не допускать российские футбольные клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне.
УЕФА не допустит российские клубы к еврокубкам в сезоне-2022/23
  • AP

Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Таким образом, российские команды не смогут сыграть в предстоящем сезоне в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Не выступят под эгидой УЕФА и мини-футбольные клубы из РФ.

28 февраля ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех международных соревнованиях сезона-2021/22.

Ранее в CAS рассказали о ходе рассмотрения апелляции РФС на санкции ФИФА и УЕФА.

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