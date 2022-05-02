В CAS рассказали о ходе рассмотрения апелляции РФС на санкции ФИФА и УЕФА
- AFP
«Арбитражные процедуры продолжаются. Стороны обмениваются письменными представлениями, назначаются составы арбитражей. После утверждения состава комиссии будет определено, следует ли проводить слушание, и если да, то когда», — сообщает ТАСС.
В CAS затруднились назвать дату, когда будет вынесено окончательное решение.
28 февраля ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех международных соревнованиях.
CAS 12 апреля отклонил апелляцию РФС о переносе стыковых матчей ЧМ-2022.
Ранее сообщалось, что РФС рассматривает все возможные сценарии развития футбола и ожидает очередного решения CAS.