В CAS рассказали о ходе рассмотрения апелляции РФС на санкции ФИФА и УЕФА

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В Спортивном арбитражном суде (CAS) сообщили, что окончательное решение по апелляции Российского футбольного союза (РФС) на решение Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) временно отстранить российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организаций будет принято после завершения арбитражных процедур.
В CAS рассказали о ходе рассмотрения апелляции РФС на санкции ФИФА и УЕФА
  • AFP

«Арбитражные процедуры продолжаются. Стороны обмениваются письменными представлениями, назначаются составы арбитражей. После утверждения состава комиссии будет определено, следует ли проводить слушание, и если да, то когда», — сообщает ТАСС.

В CAS затруднились назвать дату, когда будет вынесено окончательное решение.

28 февраля ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех международных соревнованиях.

CAS 12 апреля отклонил апелляцию РФС о переносе стыковых матчей ЧМ-2022.

Ранее сообщалось, что РФС рассматривает все возможные сценарии развития футбола и ожидает очередного решения CAS.

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