Источник: в РФС прорабатывают три возможных сценария развития российского футбола

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Российский футбольный союз (РФС) рассматривает все возможные сценарии развития футбола и ожидает решения от Спортивного арбитражного суда (CAS) по поводу отстранения спортсменов от международных соревнований.
Источник: в РФС прорабатывают три возможных сценария развития российского футбола
  • РИА Новости

«Мы прорабатываем все возможные сценарии, которые сейчас носят исключительно прогнозный характер, включая развитие внутренних соревнований», — цитирует пресс-службу РФС РБК.

Отмечается, что в настоящий момент организация остаётся членом УЕФА и ФИФА и не собирается менять конфедерацию.

Напомним, что так называемый европейский сценарий подразумевает снятие санкций от ФИФА и УЕФА, внутренний — развитие внутренних чемпионатов и взаимодействие РФС с дружественными странами, азиатский — выход из УЕФА и переход в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

28 февраля ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех международных соревнованиях.

Ранее глава Российской премьер-лиги (РПЛ) и судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал о судьбе VAR на территории страны.

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