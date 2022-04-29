Источник: в РФС прорабатывают три возможных сценария развития российского футбола

Российский футбольный союз (РФС) рассматривает все возможные сценарии развития футбола и ожидает решения от Спортивного арбитражного суда (CAS) по поводу отстранения спортсменов от международных соревнований.

«Мы прорабатываем все возможные сценарии, которые сейчас носят исключительно прогнозный характер, включая развитие внутренних соревнований», — цитирует пресс-службу РФС РБК.

Отмечается, что в настоящий момент организация остаётся членом УЕФА и ФИФА и не собирается менять конфедерацию.

Напомним, что так называемый европейский сценарий подразумевает снятие санкций от ФИФА и УЕФА, внутренний — развитие внутренних чемпионатов и взаимодействие РФС с дружественными странами, азиатский — выход из УЕФА и переход в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

28 февраля ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех международных соревнованиях.

Ранее глава Российской премьер-лиги (РПЛ) и судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал о судьбе VAR на территории страны.