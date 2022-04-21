Хачатурянц: мы не будет отказываться от VAR и возвращаться в другое столетие

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) и судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц рассказал о судьбе VAR на территории страны.

«У нас и мысли нет об отказе от проекта VAR. Не будем возвращаться в другое столетие», — цитирует Хачатурянца «РБ Спорт».

Напомним, что, по информации СМИ, в ближайшее время сотрудничество между британским провайдером Hawk-Eye Innovations Ltd. и Российским футбольным союзом (РФС) может прекратиться. В случае такого развития событий российской стороне придётся искать нового провайдера технологии системы видеопомощи арбитрам или совсем отказаться от её использования.

Ранее бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Игорь Егоров прокомментировал возможный уход VAR из России.