Экс-арбитр Егоров: уход VAR будет плюсом для судейства

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Игорь Егоров прокомментировал возможный уход VAR из России.

«Для судейства наверняка это будет плюсом, потому что люди сами начнут принимать решения, а не как сейчас, когда по 15—17 минут в матче судьи смотрят VAR. Футбол превратится в футбол», — цитирует Егорова «ВсёПроСпорт».

По его словам, судя по сезону-2021/22, система видеопомощи не сильно помогает арбитрам, но с её исчезновением может возрасти количество ошибок и поднимется негатив со стороны руководителей и тренеров.

«Я считаю, что судья должен принимать решения молниеносно. Смотреть телевизор — это дело четвёртого-пятого арбитра, но здесь между судьями должна быть полная идиллия, они друг другу должны доверять. Это тоже немаловажный фактор», — добавил Егоров.

Напомним, что, по информации СМИ, в ближайшее время сотрудничество между британским провайдером Hawk-Eye Innovations Ltd. и Российским футбольным союзом (РФС) может прекратиться. В случае такого развития событий российской стороне придётся искать нового провайдера технологии VAR или вовсе отказаться от использования системы.

Ранее председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц объяснил, почему судьи теряют много времени при просмотре VAR.