Два гола за 133 секунды: «Ливерпуль» нанёс в 19 раз больше ударов и победил «Вильярреал» в первом матче полуфинала ЛЧ

«Ливерпуль» на своём поле взял верх над «Вильярреалом» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Встреча на «Энфилде» завершилась со счётом 2:0, а соотношение ударов по воротам составило 19:1 в пользу хозяев. На 53-й минуте мяч в свои ворота срезал защитник гостей Первис Эступиньян, а спустя 133 секунды преимущество хозяев удвоил Садио Мане.

Как и в первой полуфинальной паре Лиги чемпионов, в противостоянии «Ливерпуля» и «Вильярреала» фаворитом значился английский клуб. Но если феноменальная форма Карима Бензема и Луки Модрича позволяла считать «Реал» если не равным, то хотя бы достойным конкурентом «Манчестер Сити», у второй команды Испании не было подобных аргументов. Подопечные Унаи Эмери уже прыгнули выше головы и чудесным образом оставили за бортом грозную «Баварию». Но повторение сценария в дуэли с мерсисайдцами казалось чем-то нереальным.

Хотя бы потому что «Вильярреал» лишился главного козыря — эффекта неожиданности. «Бавария» явно оказалась не готова к такому сопротивлению со стороны номинальных андердогов и не смогла взломать массированную оборону противника, да и без удачи дела не обошлось. Но вряд ли стоило полагать, что опытнейший Юрген Клопп не извлёк выводы из горького опыта соотечественников и не разработал план по преодолению защитных порядков испанцев. И одним из его важнейших элементов наверняка должен был стать Тьяго Алькантара, в своё время приобретённый именно для улучшения игры «красных» в позиционном нападении. Откликаться же на его передачи предстояло Мохаммеду Салаху и Садио Мане, а также Луису Диасу, вытеснившему из основы Диогу Жоту.

Предсказать сюжет матча было несложно. Как и ожидалось, «Вильярреал» отдал мяч «Ливерпулю», окопался в собственной штрафной и полным составом принялся оборонять ворота Херонимо Рульи. И ему это неплохо удавалось. Хозяева были практически лишены свободного пространства в центре, поэтому были вынуждены максимально задействовать фланги, где пытались творить Эндрю Робертсон и Трент Александер-Арнольд. Но всё, что им позволялось, — это дойти до лицевой и совершить прострел в сторону вратарской. Там гости действовали безошибочно, раз за разом прерывая передачи противников.

Несмотря на старания испанцев, «Ливерпуль» всё же находил моменты для ударов и достаточно часто. Проблема в том, что мяч практически не доходил до голкипера «Вильярреала». Из 12 попыток лишь две пришлись точно в цель, причём в обоих случаях бил Диас. Однако самым опасным оказался дальний «выстрел» Алькантары. Испанец мощно приложился метров с двадцати семи, но лишь проверил на прочность каркас ворот. Гости ответили на это лишь одним промахом Джованни Ло Чельсо и практически не пытались переходить на чужую половину поля.

Не сказать, чтобы Клопп произвёл серьёзные изменения в перерыве. Немец обошёлся без замен, да и план на игру остался тем же. Но если в первой половине встречи испанцы действовали практически безошибочно, то по ходу второй стали не выдерживать постоянного давления. Впервые мяч оказался в сетке уже на 50-й минуте, но тогда гостей спас линейный арбитр. При розыгрыше углового отличился Фабиньо, но исполнявший скидку Вирджил ван Дейк залез в офсайд.

Но уже три минуты спустя «Ливерпуль» забил по всем правилам, причём не обошлось без доли везения. Да, Джордан Хендерсон здорово обыгрался с Салахом и прорвался на фланг, однако его передача вряд ли могла создать большие проблемы для габаритных защитников «Вильярреала». Но в дело вмешался Первис Эступиньян. Эквадорец неудачно подставил ногу, а мяч рикошетом от неё залетел за шиворот Рульи.

«Вильярреал» оказался в роли догоняющего, а уже спустя 133 секунды его положение стало критическим. Салах открылся между линиями, собрал на себя четырёх соперников и катнул набегавшего Мане. Открывшийся на грани офсайда сенегалец легко протолкнул мяч мимо вратаря и удвоил преимущество «Ливерпуля». Садио отметился 14-м голом в плей-офф Лиги чемпионов и сравнялся по этому показателю с лучшим африканским бомбардиром в истории турнира — Дидье Дрогба.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «Вильярреал» неоднократно совершал камбэки и сводил вничью неудачно складывавшиеся встречи. На групповой стадии подопечные Эмери не только сравняли, но и вышли вперёд по ходу противостояния «Аталантой», а в плей-офф ушли от поражения в играх с «Ювентусом» и «Баварией». Правда, во всех трёх случаях они уступали с разницей в один гол, а отыгрывать два им не удавалось. Запахло повторением результата домашнего матча с «Манчестер Юнайтед», когда испанцы ничем не смогли ответить на точные удары Криштиану Роналду и Джейдона Санчо.

Также по теме Феерия и скандал: как «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» с боем вышли в полуфинал Лиги чемпионов «Ливерпуль» дома не сумел обыграть «Бенфику», хотя в начале второго тайма вёл с разницей в два мяча после дубля Роберто Фирмино. Ничью...

Но если в ноябре «Вильярреал» на равных бился с соперником и даже превзошёл его по числу ударов по воротам (13:11), то на этот раз об этом приходилось только мечтать. За весь второй тайм гости ни разу не побеспокоили Алисона Бекера и лишь однажды сумели добраться до штрафной оппонента. Попытку прорваться к створу предпринял Арно Груневелд, но был остановлен защитниками хозяев.

«Ливерпуль» же доминировал и вполне мог выиграть с гораздо более крупным счётом. Неплохие моменты имели Фабиньо и Диас, а гол Робертсона был отменён из-за офсайда. Диагональ Александра-Арнольда в штрафную получилась изумительной, но шотландец совершил рывок немного раньше положенного.

Так или иначе», «Ливерпуль» добился уверенной победы на домашнем стадионе и практически решил исход противостояния с «Вильярреалом». Чтобы впервые в истории выйти в финал, подопечным Эмери нужно совершить чудо на родном «Эстадио де ла Серамика» и обыграть мерсисайдцев с разницей минимум в три мяча. И это при том, что за всю историю «жёлтая субмарина» лишь трижды столь уверенно брала верх в Лиге чемпионов. В сезоне-2007/08 был разгромлен «Ольборг», а в нынешнем — «Янг Бойз» и «Ювентус».