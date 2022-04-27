Тухель не планирует покидать «Челси»

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Главный тренер «Челси» Томас Тухель уверен, что сможет сделать команду конкурентоспособной, несмотря на все трудности.
Тухель не планирует покидать «Челси»
  • AP

«Это всё-таки моя работа. Вне зависимости от того, как и когда эта ситуация разрешится. Вне зависимости от того, насколько активно мы сможем действовать на трансферном рынке, в каких рамках мы сможем реагировать на ситуацию. Мы всё равно постараемся выжать всё из имеющегося состава», — цитирует Тухеля Football London.

По его словам, он надеется на успех с любым составом и постарается довести до максимума игру тех футболистов, которые будут находиться у него в распоряжении.

«Начиная со следующей предсезонки мы будем выкладываться на все сто, и я буду полностью вовлечён в работу, отдавая ей сердце и все свои знания», — добавил немецкий специалист.

Напомним, что лондонский клуб не может вести переговоры по поводу новых контрактов из-за санкций, которые наложены на российского владельца команды Романа Абрамовича.

Ранее сообщалось, что «Челси» с минимальным счётом обыграл «Вест Хэм» в матче АПЛ.

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