Дзюба болел за «Ливерпуль» в матче с «Вильярреалом», который тренирует Эмери
Судя по ролику, форвард поддерживал в этой игре мерсисайдцев.
«Давай, «Ливерпуль», дави! Красавцы! Давай, давай! Финал «Ливерпуль» — «Реал» — это было бы круто», — сказал Дзюба на видео.
Главным тренером «Вильярреала» является Унаи Эмери, который в 2012 году возглавлял «Спартак». Тогда Дзюба выступал в составе красно-белых под руководством испанского специалиста и после крупного поражения от «Динамо» назвал Эмери «тренеришкой». После того проигрыша испанец был отправлен в отставку.
Ранее сообщалось, что гол Садио Мане помог «Ливерпулю» обыграть «Вильярреал» в первом матче полуфинала ЛЧ.