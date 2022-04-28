Дзюба болел за «Ливерпуль» в матче с «Вильярреалом», который тренирует Эмери

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Нападающий «Зенита» Артём Дзюба опубликовал в соцсетях видео, на котором он смотрит матч 1/2 финала Лиги чемпионов между английским «Ливерпулем» и испанским «Вильярреалом».

Судя по ролику, форвард поддерживал в этой игре мерсисайдцев.

«Давай, «Ливерпуль», дави! Красавцы! Давай, давай! Финал «Ливерпуль» — «Реал» — это было бы круто», — сказал Дзюба на видео.

Главным тренером «Вильярреала» является Унаи Эмери, который в 2012 году возглавлял «Спартак». Тогда Дзюба выступал в составе красно-белых под руководством испанского специалиста и после крупного поражения от «Динамо» назвал Эмери «тренеришкой». После того проигрыша испанец был отправлен в отставку.

Ранее сообщалось, что гол Садио Мане помог «Ливерпулю» обыграть «Вильярреал» в первом матче полуфинала ЛЧ.

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