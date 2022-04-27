Гол Мане помог «Ливерпулю» обыграть «Вильярреал» в первом матче полуфинала ЛЧ

Английский «Ливерпуль» одержал победу над испанским «Вильярреалом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.

Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счётом 2:0.

На 53-й минуте хозяева повели благодаря автоголу Первиса Эступиньяна — защитник срезал мяч в свои ворота после прострела Джордана Хендерсона. А на 55-й минуте Садио Мане удвоил преимущество мерсисайдцев, ассистировал ему Мохаммед Салах.

Ответная игра между командами состоится 3 мая в Вильярреале.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча с «Вильярреалом».