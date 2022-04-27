Гол Мане помог «Ливерпулю» обыграть «Вильярреал» в первом матче полуфинала ЛЧ

Короткая ссылка
Английский «Ливерпуль» одержал победу над испанским «Вильярреалом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.

Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счётом 2:0.

На 53-й минуте хозяева повели благодаря автоголу Первиса Эступиньяна — защитник срезал мяч в свои ворота после прострела Джордана Хендерсона. А на 55-й минуте Садио Мане удвоил преимущество мерсисайдцев, ассистировал ему Мохаммед Салах.

Ответная игра между командами состоится 3 мая в Вильярреале.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча с «Вильярреалом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить