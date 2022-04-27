Бензема объяснил, почему пробил пенальти «паненкой» в матче с «Манчестер Сити»
- AP
«Все вратари изучили мою манеру пробития пенальти, так что нужно было что-то изменить. Мой пенальти в ворота «Ман Сити» был хладнокровным», — приводит слова Бензема BT Sport.
В матче с «Сити» (3:4) Бензема реализовал 11-метровый на 82-й минуте, пробив в стиле чехословацкого полузащитника Антонина Паненки. При этом в недавней игре испанской Примеры с «Осасуной» француз не смог дважды забить с пенальти.
Ранее полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден прокомментировал победу над «Реалом» в первом матче 1/2 финала ЛЧ.