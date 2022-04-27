Бензема объяснил, почему пробил пенальти «паненкой» в матче с «Манчестер Сити»

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Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема рассказал, почему нанёс удар с пенальти «паненкой» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.
Бензема объяснил, почему пробил пенальти «паненкой» в матче с «Манчестер Сити»
  • AP

«Все вратари изучили мою манеру пробития пенальти, так что нужно было что-то изменить. Мой пенальти в ворота «Ман Сити» был хладнокровным», — приводит слова Бензема BT Sport.

В матче с «Сити» (3:4) Бензема реализовал 11-метровый на 82-й минуте, пробив в стиле чехословацкого полузащитника Антонина Паненки. При этом в недавней игре испанской Примеры с «Осасуной» француз не смог дважды забить с пенальти.

Ранее полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден прокомментировал победу над «Реалом» в первом матче 1/2 финала ЛЧ.

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