Хавбек «Ман Сити» Фоден: у нас был шанс «убить» «Реал»

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Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден прокомментировал победу над «Реалом» в первом матче 1/2 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
Хавбек «Ман Сити» Фоден: у нас был шанс «убить» «Реал»
  • AP

«Мы знали, что, если мы отдадим мяч, соперник накажет нас. Нам нужно над этим поработать. У нас были шансы «убить» «Реал», и в таких матчах необходимо использовать свои шансы», — цитирует Фодена пресс-служба УЕФА.

Игра, которая прошла на поле стадиона City of Manchester, завершилась со счетом 4:3 в пользу команды Хосепа Гвардиолы. Фоден забил мяч на 53-й минуте.

Ответный матч пройдёт 4 мая в Мадриде.

Ранее Карло Анчелотти заявил, что матч с «Ман Сити» мог сложиться ещё хуже.

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