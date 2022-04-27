Хавбек «Ман Сити» Фоден: у нас был шанс «убить» «Реал»
- AP
«Мы знали, что, если мы отдадим мяч, соперник накажет нас. Нам нужно над этим поработать. У нас были шансы «убить» «Реал», и в таких матчах необходимо использовать свои шансы», — цитирует Фодена пресс-служба УЕФА.
Игра, которая прошла на поле стадиона City of Manchester, завершилась со счетом 4:3 в пользу команды Хосепа Гвардиолы. Фоден забил мяч на 53-й минуте.
Ответный матч пройдёт 4 мая в Мадриде.
Ранее Карло Анчелотти заявил, что матч с «Ман Сити» мог сложиться ещё хуже.