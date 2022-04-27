Анчелотти о матче с «Ман Сити»: всё могло сложиться хуже
«Всё могло сложиться и хуже. Болельщики посмотрели отличный матч с множеством голов. Было много мастерства, но и много ошибок», — заявил Анчелотти.
Он добавил, что команда плохо начала матч, но потом забила три гола и смогла уйти от поражения с крупным счётом.
Напомним, что встреча в Манчестере на стадионе «Этихад» завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.
Ответный матч пройдёт в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 4 мая. Начало — в 22:00 мск.
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