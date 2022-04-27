Анчелотти о матче с «Ман Сити»: всё могло сложиться хуже

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти подвёл итоги первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити» (3:4).

«Всё могло сложиться и хуже. Болельщики посмотрели отличный матч с множеством голов. Было много мастерства, но и много ошибок», — заявил Анчелотти.

Он добавил, что команда плохо начала матч, но потом забила три гола и смогла уйти от поражения с крупным счётом.

Напомним, что встреча в Манчестере на стадионе «Этихад» завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

Ответный матч пройдёт в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 4 мая. Начало — в 22:00 мск.

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